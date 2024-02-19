МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Уход европейских производителей оборудования для горнолыжных трасс отразится на рынке — их место стремятся занять и отечественные, и китайские производители. Как сделать верный выбор, чтобы сохранить высокие стандарты сервиса и безопасности граждан? Россию и Китай может соединить канатная дорога

В России на уровне экспертных комитетов министерств и ведомств обсуждается возможность обновления национальных стандартов, которые коснутся в том числе канатных дорог и горнолыжных трасс. Дело в том, что подъемники европейских производителей, покинувших российский рынок, постепенно заменят оборудование других производителей. При этом важно обеспечить полное отсутствие рисков для пассажиров.

Ранее все сферы применения подъемного оборудования (кранов, лифтов, канатных дорог) в России ориентировались на европейские правила безопасности. Сегодня российская сертификация и стандарты меняются с учетом изменения ситуации на российском и мировом рынках.

Импортозамещение началось

Европейские производители канатных подъемников — такие как Bartholet, Doppelmayr Seilbahnen GmbH, Poma и прочие — годами обслуживали многие горнолыжные курорты России ("Роза Хутор" в Сочи, "Манжерок" на Алтае, построенный Сбербанком, Домбай в Карачаево-Черкессии и десятки других).

В ближайшее время перед этими и другими туристическими объектами встанет вопрос о том, к кому они обратятся за заменой оборудования и обслуживанием своих канатных дорог. Прежде всего, речь идет об отечественных компаниях. Их достаточно — "Руслет", НКД, "ТверьКанатДор", "ТР Системы" и другие. Они готовы поддержать рынок российского туризма и с точки зрения соответствия стандартам, и в плане расширения мощностей. Государство это понимает и ценит. "Сотрудничество между участниками рынка обеспечит возможность развиваться горнолыжным курортам страны на независимой основе", — отметил в этой связи глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

Свое или чужое

Вместе с этим, сегодня на внутренний рынок выходят китайские производители. Один из претендентов — государственная китайская компания-производитель канатных дорог BMHRI, часть холдинга Sinomach Group. В самом Китае ее подъемники установлены на 50% курортов страны, остальные местные горнолыжные склоны оборудованы западными Bartholet, Doppelmayr (25% и 22% соответственно) и еще лишь 3% — другие небольшие китайские производители.

Предложение китайского производителя может быть привлекательно по деньгам, но следует внимательно изучить все аспекты. Во-первых, соответствие стандартам. "Для внедрения технологических изменений на уровне производства компаниям придется пройти свою собственную систему технической сертификации. Насколько она будет отвечать новым российским требованиям — вопрос открытый", — рассуждает заместитель руководителя Технического комитета 289 по стандартизации Росстандарта Дмитрий Сидорович. По его словам, на данный момент на четырех российских объектах устанавливается китайское канатное оборудование, но успешных вводов в эксплуатацию пока нет.

Во-вторых, при развитии экономических взаимоотношений с Китаем российские власти исходят не только из необходимости быстрого заполнения рынка или ниш, из которых ушли европейские компании. В России возлагают большие надежды на импортозамещение и отмечают необходимость поддержки отечественных производителей. "Очень важно, что инвестиции идут не на закупку импортного оборудования, а на заказы для наших предприятий", — подчеркивал Максим Решетников.

Сейчас государство готово активно поддерживать отечественное производство, в том числе, сложных технических механизмов, используемых в туризме. Как сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, правительство РФ направит 1 миллиард рублей на поддержку инвестиционных проектов по развитию горнолыжных курортов. Средства пойдут на субсидирование программы льготного кредитования инвесторов, которые реализуют проекты по созданию инфраструктуры горнолыжных курортов. Речь идет о развитии крупных курортов, рассчитанных на не менее чем 500 тысяч посетителей в год. Этого показателя необходимо достичь через два года после ввода объекта в эксплуатацию.

В свою очередь, экономист, руководитель направления "Экономика и финансы" Института современного развития Никита Масленников подчеркивает, что "к китайской экспансии надо относиться максимально осторожно и если это будет продолжаться в таком же ключе, как в автопроме, то мы уже на пороге риска и потери части рынка".

"Это не то, что нам нужно. Текущий спрос на автомобили на российском рынке мы восстановили, но, если говорить о развитии отрасли, которая важна для перестройки нашего рынка, надо смотреть на ситуацию внимательно. В целом же я — сторонник импортозамещения, это логичный подход: нам нужно менять структуру нашей экономики. Нам нужно развивать импортозамещение, в том числе и с точки зрения открытия новых рынков. И это горнолыжная отрасль, внутренний туризм в том числе. Думаю, что с китайцами можно найти другие способы развивать сотрудничество. Но рисковать безопасностью туристов нельзя", — убежден Масленников.