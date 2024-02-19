МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. За первую половину февраля 2024 года расходы федерального бюджета существенно выросли по сравнению с аналогичным показателем января, до 2,05 триллионов рублей, пишет газета "Ведомости". Минфин раскрыл доход бюджета от налога на сверхприбыль

Ежедневные траты из бюджета России выросли на 65 процентов в сравнении с первой половиной февраля 2023 года и составили 150 миллиардов рублей.

За первый месяц текущего года расходы российского федбюджета составили 2,704 триллиона рублей. На 15 февраля они составили всего 4,753 триллиона рублей.

По данным системы "Электронный бюджет", доходы российского бюджета с начала 2024 года уже составляют 6,5 процентов от прогноза — 2,285 триллиона рублей на 15 февраля. Ранее Минфин прогнозировал большую сумму — 2,4 триллиона. В министерстве пояснили, что конечную сумму дохода за первые два месяца года можно будет после 29 февраля и окончания налогового периода.

Ранее Минфин сообщил, что общий объем поступлений в федеральный бюджет от налога на сверхприбыль крупных компаний превзошел ожидания и составил 318,8 миллиарда рублей.