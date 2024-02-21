МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Совет Федерации ратифицировал соглашение по вопросам свободных экономических зон на таможенной территории таможенного союза (ЕАЭС). В СФ призвали активнее развивать отечественные магазины приложений

Соглашение было подписано в Санкт-Петербурге 18 июня 2010 года и временно применяется с 6 июля 2010 года.

Законом предусматривается ратификация Соглашения с учётом присоединения Киргизии и Армении к Договору о ЕАЭС от 29 мая 2014 года, а также Договора о Таможенном кодексе ЕАЭС.

В Соглашении свободная СЭЗ определена как часть территории государства ЕАЭС, на которой действует особый режим осуществления предпринимательской деятельности, а также может применяться таможенная процедура СЭЗ. Даны определения портовой и логистической СЭЗ, резидента СЭЗ.

Соглашением установлено, что СЭЗ создаются в целях содействия социально-экономическому развитию государств — членов ЕАЭС, привлечения инвестиций, создания и развития производств, основанных на новых технологиях, развития транспортной инфраструктуры, туризма и санаторно-курортной сферы.

Кроме того, определяются полномочия Евразийской экономической комиссии, которая будет вправе устанавливать запрещенные на территории СЭЗ виды деятельности, определять единую форму свидетельства, удостоверяющего регистрацию в качестве резидента СЭЗ, формировать общий реестр резидентов СЭЗ.