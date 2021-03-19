МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Рейтинг лучших смартфонов на российских прилавках составило Роскачество.

Как сообщает организация, специалисты в обновленный рейтинг добавили еще 11 устройств, которые вышли в конце прошлого 2020 — начале 2021 года.

Лидером стал смартфон южнокорейского производителя Samsung Galaxy S21 Ultra. Его эксперты оценили в 3,96 балла. По мнению авторов рейтинга, у устройства качественный 6,8-дюймовый OLED-дисплей, мощный чип Exynos 2100 и объем оперативной памяти в 12 гигабайт.

На втором и третьем месте — китайские устройства Huawei Mate 40 Pro и OnePlus Nord N10.

Далее идут:

Samsung Galaxy S21+,



Samsung Galaxy S21,

Xiaomi Redmi Note 9T.

Эксперты Роскачества составили список самых мощных актуальных смартфонов. Здесь тоже на первом месте Samsung Galaxy S21 Ultra. Далее идут флагманы Huawei и OnePlus.

Телефоном с лучшим звуком эксперты назвали OnePlus Nord N10.

Лучшим базовым смартфоном стала Nokia 2.4. "Модель не может соревноваться с производительными смартфонами, но при невысокой цене подойдет для тех, кто не гонится за последними новшествами и хочет простой надежный смартфон", — отмечает Роскачество.