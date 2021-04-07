МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Россия и Белоруссия должны прийти к отмене роуминга к концу года, продолжат работу по этому вопросу, заявил журналистам госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

"Понимаю, что по-особому ожидается решение по отмене роуминга. Сегодня руководители двух заинтересованных министерств подтвердили, что уже сделано по интерконекту уменьшение стоимости соединений в 20 раз, стоимость самого трафика — уже сегодня произведено снижение цены до трех, до семи раз", — сказал он по итогам заседания Группы высокого уровня Союзного государства. Специалист научил, как улучшить мобильную связь на вашем телефоне

"Работа будет продолжена, и мы до конца года должны выйти на ту стоимость, которая не отличает совершенно звонки внутри Беларуси и внутри России в рамках звонков друг другу из одной и другой страны", — указал он.

Операторы связи России и Белоруссии с 1 ноября в тестовом режиме перешли на новую тарификацию в роуминге: ставка интерконнекта снизилась с 30 центов до 1,5 цента за минуту.

Это позволило многократно снизить стоимость связи для клиентов российских операторов в Белоруссии и наоборот.

Работа, направленная на отмену роуминга на территории Союзного государства, ведется уже несколько лет. Сначала была согласована и подписана "Дорожная карта по реализации резолюции Высшего государственного Совета Союзного государства от 30 июня 2017 года по вопросу об отмене роуминга на территории Союзного государства", а также план мероприятий совместных действий для выявления и пресечения мошенничества в сетях связи двух стран.

Эта "дорожная карта" была утверждена министрами связи обеих стран в декабре 2019 года, и в соответствии с ней плата за входящие звонки в роуминге в Союзном государстве должна была быть отменена не позднее сентября 2020 года.

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