МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Федеральный закон, которым вводится возможность дистанционной регистрации sim-карт и блокировки утерянных мобильных телефонов по номеру IMEI, вступает в силу в РФ.

Закон был подписан президентом России Владимиром Путиным в конце декабря 2020 года.

Законом вводится понятие идентификатора мобильного устройства (IMEI). Абонент получит право внести его в учетную запись в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). При потере или краже телефон может быть отключен по заявлению владельца.

Также устанавливается, что при дистанционном заключении договоров об оказании услуг связи с использованием простой электронной подписи физлица идентифицируются с использованием ЕСИА и единой биометрической системы. Лишь пятая часть россиян использует кешбэк на детский отдых

Кроме того, законом предусматривается создание информационной системы мониторинга для соблюдения операторами связи обязанности по проверке достоверности сведений об абоненте и сведений о пользователях услугами связи абонента. Документ обязывает сотовых операторов присоединить к Единой информационной системе проверки сведений об абонентах собственные информсистемы.

Система создается для противодействия мошенничеству на финансовом рынке и в иных целях и призвана позволить подтверждать информацию о номере мобильного телефона и его владельце, а также дать возможность гражданину с помощью своего телефона дать согласие на передачу информации о нем в бюро кредитных историй при получении кредита.