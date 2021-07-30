МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. За шесть месяцев 2021 года траты россиян на "умные" устройства составили 22,5 миллиарда рублей, пишет "Коммерсант". Нефть дорожает на росте рисковых настроений

С января по июнь текущего года наши сограждане приобрели 1,1 миллиона умных часов на сумму 19 миллиардов рублей. Таким образом, россияне потратили на эти гаджеты на 72% больше денежных средств, чем в 2020 году, пояснили изданию в "Связном".

Средняя цена умных часов к июню составила 17 тысяч рублей, подорожав на 15% к аналогичному периоду 2020 года.

В 2021 году в России было куплено 1,1 миллиона фитнес-трекеров на 2,7 миллиарда рублей. При этом средняя цена устройства возросла на 11%, до 2,4 тысяч рублей, сообщило издание.

Ритейлер рассказал, что самыми популярными в России стали гаджеты от Apple, Samsung, Huawei, Amazfit и Honor, Xiaomi и Jet.