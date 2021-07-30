МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Средний минимальный тариф на мобильную связь в России в первом полугодии вырос на 16%, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные Content Review. Траты россиян на "умные" гаджеты взлетели до небес

При этом средний рост тарифов по рынку не превышает 5%, объяснили эксперты.

Согласно исследованию Content Review, дороже всего сотовая связь стоит в Чечне, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии, а дешевле всего услуги оператора стоят в Москве, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, Магаданской и Сахалинской областях.

В 2021 году операторы приступили к выравниванию цен на связь в регионах страны. Сейчас в состоянии ценового противостояния находятся МТС и Tele2, сообщил руководитель Content Review Сергей Половников. Стоимость автомобилей в России вырастет на 1-5%

"Они предлагают самые низкие начальные пакетные тарифы в большинстве регионов, но с минимальным наполнением", — прокомментировал Половников.

В начале года у операторов выросли доходы от услуг сотовой связи на 15,9%, составив примерно 109,5 миллиарда рублей. По оценке Минцифры общие доходы от услуг связи в России увеличились только на 2,6%, до 453,8 миллиарда рублей.

Модернизация оборудования операторов привела к увеличению стоимости услуг связи, считают в "Вымпелкоме". Операторы сменили несколько поколений связи за последние десять лет, но стоимость услуг в этот период существенно не менялась, рассказали в компании. "При этом операторы постоянно модернизируют инфраструктуру, закупая в основном зарубежное оборудование, стоимость которого постоянно росла вместе с курсом национальной валюты",— пояснили в операторе.