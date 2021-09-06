МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Телекоммуникационный холдинг Veon Ltd. (ранее — Vimpelcom Ltd.), владеющей российским "Вымпелкомом" (бренд "Билайн"), продает Национальную башенную компанию группе компаний "Сервис-Телеком" за 70,65 миллиарда рублей (970 миллионов долларов), говорится в пресс-релизе компании. МТС выделит башенные и цифровые активы в отдельные юридические лица

Компания отмечает, что сделка подразумевает продажу 100% National Tower Company (NTC), дочерней компании Veon, которая управляет портфелем из примерно 15,4 тысячи вышек мобильной сети в России.

Veon уточняет, что продажа требует обычных разрешений регулирующих органов, и ожидается, что она состоится в четвертом квартале текущего года.

Компания также сообщает, что ПАО "Вымпелком" и "Сервис-Телеком" заключили долгосрочное генеральное соглашение о предоставлении услуг башенной инфраструктуры на начальный период в восемь лет и последующее продление при желании "Вымпелкома", обе стороны дополнительно войдут в новую программу build-to-suit, включающую в себе до 5 тысяч объектов к 2029 году.

Veon также отмечает, что вся активная инфраструктура мобильной сети, в настоящее время эксплуатируемая "Вымпелкомом", и большая часть вышек на крышах останутся в собственности компании. "Соглашение также предоставляет "Билайну" строгие обязательства предоставления услуг… позволяя "Билайну" уделять еще больше внимания текущим стратегическим инициативам и улучшать качество мобильных услуг для своих клиентов", — говорится в релизе компании. Белоруссия и Россия перешли на сниженные тарифы на роуминг

Газпромбанк предоставит кредит на 47 миллиардов рублей группе "Сервис-Телеком" для финансирования покупки у холдинга Veon 100% акций Национальной башенной компании (НБК), сообщается на сайте банка. Добавляется, что после завершения сделки "Сервис-Телеком" станет лидером рынка и крупнейшей в стране независимой башенной компанией с перспективой стабильного спроса со стороны крупнейших российских телекоммуникационных операторов.

"Это уже не первая сделка банка в сфере финансирования развития телекоммуникационной инфраструктуры… Наш клиент представляет собой перспективный, устойчивый бизнес, и мы рады оказать ему финансовую поддержку в столь крупной сделке на рынке, чтобы помочь в полной степени реализовать свой огромный потенциал", — отметил заместитель председателя правления Газпромбанка Алексей Белоус.

Veon Ltd. объединяет операторов, предоставляющих услуги в России, Пакистане, Алжире, Казахстане, Узбекистане, Бангладеш, Киргизии, Армении, Грузии, а также на Украине. "Вымпелком" — крупнейший актив холдинга.