МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Российские операторы сотовой связи раскритиковали инициативу Минцифры по антитеррористической защите, которая может привести к росту расходов компаний телекоммуникационной отрасли, передает "Коммерсант". В Минцифры рассказали, как изменился характер DDoS-атак в России

Речь идет о предложении распространить требование по защите от терроризма не только на подведомственные министерству организации, но и на все объекты связи. Это касается в том числе внедрения охранных мероприятий, пропускной системы, тревожной сигнализации и видеонаблюдения.

Как сообщила газета, в МТС и "Вымпелкоме" считают, что требования проекта распространятся не только на Минцифры, Роскомнадзор и подведомственные им организации, но и на все объекты телекома. По данным издания, компании называют эту меру необоснованной и опасаются, что она приведет к росту расходов.

"Сети операторов состоят из тысяч объектов, и затраты будут существенными, что нецелесообразно ни с точки зрения эффекта, ни с точки зрения ситуации, связанной с удорожанием стоимости оборудования и работ из-за санкций", — приводит газета комментарий "Вымпелкома". Названа опасность старых мобильных номеров

Как уточняется, защита объекта первой категории требует вооруженной охраны, расходы на которую составят около пяти миллионов рублей в год. На охранников без оружия потребуется около миллиона рублей в год, пультовую охрану — 84 тысячи рублей.

Кроме того, согласно новым требованиям, организации будут обязаны сообщать охранной организации об обнаружении подозрительных объектов, в том числе беспилотников. Но сотовые операторы не располагают соответствующими средствами и компетенциями, подчеркнули в МТС и "Вымпелкоме".

В Минцифры заявили "Коммерсанту", что учли некоторые предложения операторов и направят скорректированный проект на согласование с профильными ведомствами.