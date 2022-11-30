С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя — ПРАЙМ. ПАО "Ростелеком" пока не планирует выходить на рынки услуг связи Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР, где есть свои операторы, сообщил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский. В Росморречфлоте рассказали о плане восстановления портов новых регионов

"Пока нет, потому что там есть компании, которые реализуют наши задачи. Там работают разные компании, мы с ними взаимодействуем", — сказал Осеевский журналистам, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.

Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам референдумов, состоявшихся в сентябре.