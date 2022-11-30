"Ростелеком" пока не планирует выходить на рынки новых регионов России
"Ростелеком" не планирует выходить на рынки услуг связи Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя — ПРАЙМ. ПАО "Ростелеком" пока не планирует выходить на рынки услуг связи Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР, где есть свои операторы, сообщил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.
"Пока нет, потому что там есть компании, которые реализуют наши задачи. Там работают разные компании, мы с ними взаимодействуем", — сказал Осеевский журналистам, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.
Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам референдумов, состоявшихся в сентябре.
https://1prime.ru/telecom/20221130/839008721.html
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