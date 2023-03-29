МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Россия отменит международный сотовый роуминг с входящими в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) Казахстаном, Киргизией и Арменией к 2025 году, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на приложение к запросу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), направленное в адрес всех крупных мобильных операторов союзных государств и Минэкономразвития России. Росстат отметил рост цен на смартфоны за неделю

"Россия отменит международный сотовый роуминг с входящими в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) Казахстаном, Киргизией и Арменией к 2025 года", — сообщает газета со ссылкой на документ от 16 марта, подлинность которого подтвердили источники в двух операторах "большой четверки". "Ведомости" направили запросы в Минэкономразвития, Минцифры России и ЕЭК.

Уточняется, что ранее ЕЭК запрашивала информацию о справедливых тарифах на услуги сотовой связи в международном роуминге. В письме комиссия просит до 14 апреля предоставить данные о количестве абонентов, объеме и стоимости оказанных услуг сотовой связи абонентам государств-членов ЕАЭС с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года, а также сведения о полученных доходах.

Кроме того, к запросу была приложена дорожная карта отмены роуминга на территории ЕАЭС. Согласно ей, операторы после проведения аналитической работы должны начать мероприятия по пресечению мошенничества на своих сетях. До конца 2024 года телекомкомпании должны разработать "правила использования справедливых тарифов на услуги связи на территории государств-членов", а к I кварталу 2025 года операторы должны снизить ставки международного интерконнекта и ввести соответствующие тарифы на услуги сотовой связи для абонентов государств ЕАЭС.

Согласно данным "Ведомостей", сейчас 1 мегабайт интернет-трафика в Армении у оператора Tele2 стоит 25 рублей, все входящие звонки и исходящие на все номера России, а также по Армении – 22 рубля в минуту, в другие страны – 39 рублей в минуту. У "Мегафона" есть пакетные тарифы в странах СНГ – 10 гигабайт трафика и 100 исходящих минут за 999 рублей. Входящие звонки в Армении в роуминге МТС стоят 1,23 рубля в минуту, по стране – 2,86 рубля в минуту, звонки в другие страны – 7,49 рубля в минуту.