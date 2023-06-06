МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Для загородного дома следует выбрать роутер с поддержкой SIM-карты, с внешними антеннами и поддержкой Mesh — системой, которая обеспечивает более широкое покрытие, если участок большой, рассказал в эфире радио Sputnik менеджер направления Wi-Fi в сегменте b2c телеком-провайдера "Дом.ру" Михаил Белогорцев. Раскрыты стопроцентные способы узнать, кто и как ворует ваш Wi-Fi

Также, добавил он, можно купить готовую Mesh-систему, которая будет работать еще более эффективно. Альтернативный вариант для покрытия "мертвых зон" на загородном участке – это установка репитера для роутера, чтобы усилить сигнал и обеспечить более стабильное соединение. Рекомендуется покупать роутеры со стандартом не ниже 802.11(ac), или Wi-Fi 5, и с поддержкой диапазона частот 5 ГГц", уточнил Белогорцев.

Для расширения Wi-Fi-сигнала можно установить роутер вне дома, но для этого нужно приобрести специальное устройство, посоветовал эксперт.

"Уличные роутеры отличаются от обычных своими компактными размерами, влагозащищенным корпусом и способностью хорошо переносить смену температуры. Чтобы устройство передавало сигнал наилучшим образом, его следует установить как можно выше, чтобы избежать помех", – объяснил Белогорцев,

Также можно выбрать автономный роутер, который сможет работать без подключения к сети, например, на случай перебоев с электроснабжением, рекомендует он.

"Существуют автономные роутеры, которыми можно пользоваться в любом уголке вашего загородного участка, они работают и в случае отключения электричества. Такой роутер оснащен батареей и может обеспечивать доступ в интернет без подключения к электросети по четыре-восемь часов. Также, если отключения и перебои в электросети не редкость, не забудьте оснастить свой дом источником бесперебойного питания (ИБП), чтобы уберечь компьютеры и другое оборудование", – посоветовал специалист.

Если покрытие мобильного оператора на участке оставляет желать лучшего, можно дополнить роутер внешней антенной, добавил он. Однако перед тем, как приобрести это устройство, необходимо убедиться, что роутер имеет разъем для подключения к нему и поддерживает соответствующую функцию, сказал Белогорцев.

По его словам, при выборе следует учитывать доступные варианты подключения и бюджет.