Сбербанк запустит оплату услуг сотовых операторов в Крыму
"Сбер" запустит в третьем квартале оплату услуг операторов связи в Крыму через приложение
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — ПРАЙМ. Сбербанк в третьем квартале планирует запустить оплату услуг сотовых операторов в Крыму через свое приложение, заявил журналистам первый зампред правления банка Кирилл Царев в кулуарах Финансового конгресса ЦБ.
"Мы работаем над этим, и уже в третьем квартале можно будет в "Сбербанк онлайн" оплачивать услуги сотовых операторов в Крыму", — сказал он.
Сбербанк в начале мая открыл свое первое в Крыму отделение, расположенное в Ялте. Затем в мае появился еще один офис в Севастополе. В июне зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщал в интервью РИА Новости, что банк думает над открытием до конца года еще нескольких офисов в Крыму в дополнение к существующим в Ялте и Севастополе, приоритетные города – Керчь и Симферополь.
Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.
https://1prime.ru/telecom/20230706/841021505.html
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