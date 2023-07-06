С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — ПРАЙМ. Сбербанк в третьем квартале планирует запустить оплату услуг сотовых операторов в Крыму через свое приложение, заявил журналистам первый зампред правления банка Кирилл Царев в кулуарах Финансового конгресса ЦБ. Правительство выделит 2,5 миллиарда рублей на туризм в Крыму

"Мы работаем над этим, и уже в третьем квартале можно будет в "Сбербанк онлайн" оплачивать услуги сотовых операторов в Крыму", — сказал он.

Сбербанк в начале мая открыл свое первое в Крыму отделение, расположенное в Ялте. Затем в мае появился еще один офис в Севастополе. В июне зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщал в интервью РИА Новости, что банк думает над открытием до конца года еще нескольких офисов в Крыму в дополнение к существующим в Ялте и Севастополе, приоритетные города – Керчь и Симферополь.

Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.