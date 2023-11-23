2023-11-23T06:10:43+03:00
2023-11-23T06:10:43+03:00
2023-11-23T06:10:43+03:00
2023
https://1prime.ru/telecom/20231123/842346537.html
СМИ узнало о планах ужесточить оборот сим-карт
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Правительство обсуждает ужесточение оборота сим-карт — планируется, что операторы должны будут активировать сим-карты после проверки паспортных данных в МВД, пишет "Коммерсант" со... ПРАЙМ, 23.11.2023
телеком, технологии, новости, мобильная связь, мвд россии
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Правительство обсуждает ужесточение оборота сим-карт — планируется, что операторы должны будут активировать сим-карты после проверки паспортных данных в МВД, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Издание уточняет, что сейчас операторы могут активировать сим-карты сразу после покупки, а паспортные данные с базами МВД сверяют в течение 30 дней.
Предполагается, что на проверку по новым правилам будет уходить минимум два дня.
Участники рынка высказывают опасения, что новые правила могут вызвать трудности в заключении контрактов и активизацию серого оформления сим-карт. Так, введение дополнительной проверки может усложнить процесс продажи сим-карт для мелкой локальной розницы.
В конце 2022 года ужесточилась ответственность за продажу сим-карт без предъявления паспорта, напоминает издание.
МВД и Роскомнадзор не ответили на вопросы о новых правилах.