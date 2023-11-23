МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Правительство обсуждает ужесточение оборота сим-карт — планируется, что операторы должны будут активировать сим-карты после проверки паспортных данных в МВД, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники. Раскрыта опасность бесплатных сим-карт

Издание уточняет, что сейчас операторы могут активировать сим-карты сразу после покупки, а паспортные данные с базами МВД сверяют в течение 30 дней.

Предполагается, что на проверку по новым правилам будет уходить минимум два дня.

Участники рынка высказывают опасения, что новые правила могут вызвать трудности в заключении контрактов и активизацию серого оформления сим-карт. Так, введение дополнительной проверки может усложнить процесс продажи сим-карт для мелкой локальной розницы.

В конце 2022 года ужесточилась ответственность за продажу сим-карт без предъявления паспорта, напоминает издание.

МВД и Роскомнадзор не ответили на вопросы о новых правилах.