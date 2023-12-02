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2023
https://1prime.ru/telecom/20231202/842439216.html
"Билайн" определил самого настойчивого мошенника ноября
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Самый настойчивый мошенник в ноябре пробовал дозвониться абоненту "Билайна" 2994 раза в течение 10 минут, но все попытки оказались безуспешны, сообщил РИА Новости директор по... ПРАЙМ, 02.12.2023
телеком, общество , технологии, новости, россия, билайн, телефонные мошенники
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Самый настойчивый мошенник в ноябре пробовал дозвониться абоненту "Билайна" 2994 раза в течение 10 минут, но все попытки оказались безуспешны, сообщил РИА Новости директор по управлению уровнем фрода ПАО "Вымпелком" Петр Алферов.
По его словам, антифрод-система "Билайна" в течение ноября позволила защитить от телефонных мошенников более 39 тысяч абонентов.
"Самая долгая "атака" в ноябре длилась порядка десяти минут. За это время мошенник пытался дозвониться до клиента 2994 раза, но так и не смог", — рассказал Алферов и отметил, что антифрод-платформа оператора способна обрабатывать около 5 тысяч запросов в секунду и порядка 150 миллионов в сутки. При этом, по словам эксперта, среднее количество блокируемых вызовов в сутки составляет примерно 5 миллионов, "что говорит о том, что возможности системы задействованы лишь на 3%".
Ранее оператор пояснил агентству, что при мошеннической атаке происходит автоматический дозвон до абонента с перебором подставных номеров. Чаще всего мошенники переключаются на нового клиента, но иногда пытаются пробить защиту — так они испытывают ее на прочность.