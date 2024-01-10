МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Каждый четвертый россиянин чувствует себя некомфортно, когда ему поступают звонки с незнакомого номера, а часть из этих граждан такая ситуация и вовсе пугает, рассказали РИА Новости в "Лаборатории Касперского", данные получены в результате исследования. Опрос показал, насколько чаще россияне стали читать новости

"Примерно каждый пятый респондент (18%) чувствует себя крайне некомфортно, когда ему звонят с неизвестного номера, а 8% опрошенных подобная ситуация откровенно пугает", — сказали в компании.

Чаще страх от звонков испытывают молодые люди в возрасте 18-24 лет. Старшее поколение от 45 лет реже испытывает такие ощущения. Отмечается, что те, кто находятся в браке, менее подвержены стрессу в соответствующих ситуациях.

Как рассказал руководитель инфраструктуры Kaspersky Who Calls Дмитрий Швецов, с незнакомых номеров могут звонить как безобидные компании (службы доставки и такси, салоны красоты и медицинские учреждения), так и спамеры или мошенники. По его словам, на рынке уже представлены приложения, которые способны подсказать категорию и название организации, а также указать на репутацию номера — в частности, поступали ли на него жалобы на мошенничество.

"На бытовом уровне это можно сравнить со звонком в дверь: проще посмотреть в глазок, чем не открывать вообще никому. Отдельно стоит отметить, что такие приложения будут крайне полезны людям зрелого возраста, так как позволяют сразу заблокировать все входящие звонки с подозрением на мошенничество", — добавил Швецов.

Эксперты "Лаборатории Касперского" советуют все же с осторожностью относиться к звонкам или сообщениям с неизвестного номера, в особенности если собеседник просит перевести деньги или выполнить другое действие. Даже если звонит родственник или коллега, следует перепроверить информацию по другим каналам. Кроме того, следует "никому не сообщать по телефону свои личные данные, а также коды из смс и push-уведомлений", напомнили в компании.