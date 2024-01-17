МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. МТС инвестировал около 600 миллиардов рублей в российскую цифровую экономику за последние шесть лет, рассказал вице-президент по стратегиям и инновациям МТС Евгений Черешнев на выставке-форуме "Россия". В МТС зафиксировали рост числа спам-звонков клиентам в 2023 году

"За последние 6 лет мы инвестировали порядка 600 миллиардов рублей в цифровую экономику России", — сообщил Черешнев, сравнив компанию с "Яндексом" и Сбербанком.

По его словам, деньги ушли на обновление инфраструктуры компании, строительство новых базовых станций, data-центров и всего, что в принципе остается "под капотом и его не видно, но оно есть".

Он также добавил, что на российском телеком-рынке есть проблема, что компании любят делать одно и то же несколько раз.

"Яндекс" сделал Алису, мы делаем пять раз Алису. Кто-то сделал классный банк, мы делаем пять банков", — сказал Черешнев, добавив, что это надо прекращать.

По его словам, компаниям надо объединяться, общаться и сотрудничать, а не создавать аналоги с нуля, например, базовые станции.