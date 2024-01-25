2024-01-25T09:26:11+03:00
2024-01-25T09:26:11+03:00
2024-01-25T09:26:11+03:00
2024
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В Совфеде предложили приравнять сим-карты к средствам платежа
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Сим-карты необходимо приравнять к средствам платежа на законодательном уровне для решения проблемы серых сим-карт. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета по развитию... ПРАЙМ, 25.01.2024
телеком, технологии, новости, россия, сим-карта, платежи
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Сим-карты необходимо приравнять к средствам платежа на законодательном уровне для решения проблемы серых сим-карт. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде, сенатор Артем Шейкин в беседе с агентством РИА Новости.
"При совершении мошеннических действий принятие денежных средств от потерпевших происходит на абонентские номера различных сотовых операторов, которые находятся в пользовании мошенников. В дальнейшем мошенники переводят деньги на банковские счета, кошельки или криптокошельки. При выявлении данных о владельцах абонентских номеров выясняется, что указанных лиц и мест их регистраций не существует", — отметил сенатор.
Шейкин также сообщил, что "нелегальные" SIM-карты попадают на "серый" рынок в связи с нарушением закона "О связи" операторами и дилерами, которые выпускают карты без подтверждения паспортных данных абонентов.
Сенатор выступил с инициативой классифицировать SIM-карты как платежные средства и преследовать незаконный оборот карт в соответствии с законом о "Неправомерном обороте средств платежей". Кроме того, Шейкин предложил усилить административную ответственность операторов связи за несоблюдение проверки достоверности данных абонентов.