МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Сим-карты необходимо приравнять к средствам платежа на законодательном уровне для решения проблемы серых сим-карт. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде, сенатор Артем Шейкин в беседе с агентством РИА Новости. В Совфеде предложили меры по ограничению деятельности маркетплейсов

"При совершении мошеннических действий принятие денежных средств от потерпевших происходит на абонентские номера различных сотовых операторов, которые находятся в пользовании мошенников. В дальнейшем мошенники переводят деньги на банковские счета, кошельки или криптокошельки. При выявлении данных о владельцах абонентских номеров выясняется, что указанных лиц и мест их регистраций не существует", — отметил сенатор.

Шейкин также сообщил, что "нелегальные" SIM-карты попадают на "серый" рынок в связи с нарушением закона "О связи" операторами и дилерами, которые выпускают карты без подтверждения паспортных данных абонентов.

Сенатор выступил с инициативой классифицировать SIM-карты как платежные средства и преследовать незаконный оборот карт в соответствии с законом о "Неправомерном обороте средств платежей". Кроме того, Шейкин предложил усилить административную ответственность операторов связи за несоблюдение проверки достоверности данных абонентов.