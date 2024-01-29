МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Телекомпания CNN Philippines сообщила, что прекращает свою деятельность на Филиппинах после девяти лет работы. Телекомпания CNN прекращает вещание в России

"С глубоким сожалением управление Nine Media Corporation (NMC) объявило о прекращении новостных и продюсерских операций на всех медиа-платформах под брендом CNN Philippines с 31 января 2024 года", — говорится в сообщении на сайте телекомпании.

"Это решение последовало за значительными финансовыми потерями в последние годы, несмотря на серьезные попытки адаптироваться и обновляться в стремительно развивающихся и бросающих вызов условиях в информационной сфере", — поясняет CNN Philippines причины закрытия своей миссии на Филиппинах.

По данным газеты Inquirer, потери телекомпании составили свыше пяти миллиардов филиппинских песо (около 88,6 миллионов долларов) в конкуренции с другими медийными гигантами и бесплатным телевидением.

Программы CNN Philippines стали выходить впервые в марте 2015 года на частотах телеканала 9TV компании Nine Media Corp группы ALC.