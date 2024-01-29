2024-01-29T10:09:56+03:00
2024-01-29T10:09:56+03:00
2024-01-29T10:09:56+03:00
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Телекомпания CNN Philippines прекратит свою деятельность
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Телекомпания CNN Philippines сообщила, что прекращает свою деятельность на Филиппинах после девяти лет работы. "С глубоким сожалением управление Nine Media Corporation (NMC)... ПРАЙМ, 29.01.2024
телеком, технологии, новости, филиппины, телевидение
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Телекомпания CNN Philippines сообщила, что прекращает свою деятельность на Филиппинах после девяти лет работы.
"С глубоким сожалением управление Nine Media Corporation (NMC) объявило о прекращении новостных и продюсерских операций на всех медиа-платформах под брендом CNN Philippines с 31 января 2024 года", — говорится в сообщении на сайте телекомпании.
"Это решение последовало за значительными финансовыми потерями в последние годы, несмотря на серьезные попытки адаптироваться и обновляться в стремительно развивающихся и бросающих вызов условиях в информационной сфере", — поясняет CNN Philippines причины закрытия своей миссии на Филиппинах.
По данным газеты Inquirer, потери телекомпании составили свыше пяти миллиардов филиппинских песо (около 88,6 миллионов долларов) в конкуренции с другими медийными гигантами и бесплатным телевидением.
Программы CNN Philippines стали выходить впервые в марте 2015 года на частотах телеканала 9TV компании Nine Media Corp группы ALC.