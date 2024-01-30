МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. "Билайн" запустил сервис идентификации вызовов, помогающий бороться с телефонным мошенничеством и спамом, работающий без мобильного интернета; во время тестирования он снизил число жалоб абонентов в шесть раз, почти до нуля, рассказал РИА Новости оператор. "Билайн" купил долю в медиаагентстве Eshopmedia

"Сервис идентификации вызовов "Этикетка" позволил снизить количество жалоб на телефонное мошенничество от основных источников мошеннического трафика в шесть раз, почти до нуля, во время пилотного тестирования продукта в декабре 2023 года", — сообщили в компании, добавив, что решение работает без мобильного интернета.

При этом аналитик агентства MForum Analytics Алексей Бойко сообщил агентству, что такая разработка — первая на российском рынке: "Билайн" первым из операторов создал нативное решение, не требующее установки мобильного приложения".

Он добавил, что решение опирается на сетевые возможности оператора, а не на мобильное приложение, а для работы сервиса не нужен мобильный интернет. Это, в первую очередь, экономит заряд батареи.

В компании отметили, что сервис работает как на смартфонах, так и на кнопочных телефонах. Он отображает на экране абонента предупреждение о спаме и мошенниках, а в версии для B2B-сегмента — название компании или бренда, а также цель звонка.

На текущий момент на российском рынке существует приложение против спама от МТС, с помощью которого абонент любого отечественного оператора может определить, кто ему звонит, а также пожаловаться на спам. "Мегафон" и Tele2 предоставляют своим клиентам дополнительные услуги по борьбе с мошенничеством.

В конце прошлого года директор по управлению уровнем фрода ПАО "Вымпелком" Петр Алферов сообщил РИА Новости, что самый настойчивый ноябрьский мошенник пытался дозвониться абоненту "Билайн" 2994 раза в течение 10 минут, однако сделать этого он так и не смог, а антифрод-система оператора в течение месяца защитила от мошенников более 39 тысяч абонентов.