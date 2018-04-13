Юристы Telegram попросили перенести процесс о блокировке "на разумный срок"

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Юристы созданного Павлом Дуровым мессенджера Telegram просят Таганский суд города Москва перенести "на разумный срок" судебное заседание по иску Роскомнадзора о блокировке приложения на территории России до устранения всех процессуальных нарушений. Об этом в пятницу, перед заседанием суда, сообщил адвокат защиты Павел Чиков.

"Просим суд обеспечить фактическое исполнение требований процессуального кодекса и обеспечить реализацию всех процессуальных прав, предоставленных в данном случае законом компании Telegram как ответчику. Отложить судебное заседание на разумный срок и устранить все вышеуказанные процессуальные нарушения", - говорится в ходатайстве, опубликованном в Telegram-канале Чикова.

По мнению юристов, "нет никаких объективных причин рассматривать иск в экстренной процедуре, которая и не предусмотрена процессуальным законодательством для таких случаев".

Напомним, что сегодня суд должен начать рассматривать иск по блокировке Telegram по существу. Заседание намечено на 10 утра по Москве. В качестве заинтересованного лица на процесс по делу привлечена ФСБ.