Дуров готов платить гранты администраторам сервисов, поддерживающих работу Telegram в РФ

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Основатель и владелец мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что готов пожертвовать миллионы долларов личных средств на выплату грантов администраторам proxy и VPN-сервисов, помогающим работе Telegram после блокировки.

В понедельник Роскомнадзор направил операторам связи информацию об ограничении доступа к Telegram в соответствии с решением суда. Также Роскомнадзор начал юридически значимую переписку со всеми магазинами приложений по поводу удаления Telegram. Дуров ранее заявлял, что Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей. Между тем многие сторонние сервисы начали предлагать россиянам свои способы обхода блокировки.

"Я начал выплачивать биткоин-гранты администраторам proxy и vpn. В течение этого года буду рад пожертвовать миллионы долларов личных средств на эти цели", - написал Дуров на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Кроме этого Дуров написал, что российский рынок не составляет существенной доли пользовательской базы Telegram, он важен по личным соображениям.

"Хотя российский рынок не составляет существенной доли пользовательской базы Telegram, он важен нам по личным соображениям", - отметил он.

В Telegram-канале Дуров сообщил, что команда мессенджера не замечает значительного снижения активности пользователей мессенджера после его блокировки в России. "Несмотря на запрет, мы (команда Telegram - ред.) пока не видим значительного снижения активности пользователей", - написал он.