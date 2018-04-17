FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Дуров готов платить гранты администраторам сервисов, поддерживающих работу Telegram в РФ


Компании / Технологии
  • #Павел Дуров
    © РИА Новости/Аврора, Е. Бебех

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Основатель и владелец мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что готов пожертвовать миллионы долларов личных средств на выплату грантов администраторам proxy и VPN-сервисов, помогающим работе Telegram после блокировки.

В понедельник Роскомнадзор направил операторам связи информацию об ограничении доступа к Telegram в соответствии с решением суда. Также Роскомнадзор начал юридически значимую переписку со всеми магазинами приложений по поводу удаления Telegram. Дуров ранее заявлял, что Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей. Между тем многие сторонние сервисы начали предлагать россиянам свои способы обхода блокировки.

"Я начал выплачивать биткоин-гранты администраторам proxy и vpn. В течение этого года буду рад пожертвовать миллионы долларов личных средств на эти цели", - написал Дуров на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Мессенджер TelegramРоскомнадзор запустил процедуру блокировки Telegram

Кроме этого Дуров написал, что российский рынок не составляет существенной доли пользовательской базы Telegram, он важен по личным соображениям.

"Хотя российский рынок не составляет существенной доли пользовательской базы Telegram, он важен нам по личным соображениям", - отметил он.

В Telegram-канале Дуров сообщил, что команда мессенджера не замечает значительного снижения активности пользователей мессенджера после его блокировки в России. "Несмотря на запрет, мы (команда Telegram - ред.) пока не видим значительного снижения активности пользователей", - написал он.

Версия для печати

Блокировка Telegram

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ