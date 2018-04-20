Роскомнадзор открыл еще один e-mail "горячей линии" в рамках блокировки Telegram

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Роскомнадзор открыл дополнительный электронный адрес "горячей линии" для проверки информации о возможных блокировках сторонних интернет-ресурсов в связи с ограничением доступа к Telegram, говорится в сообщении ведомства.

"Открыт дополнительный электронный адрес "горячей линии" для направления в Роскомнадзор информации о возможных блокировках интернет-ресурсов в связи с принимаемыми по решению суда мерами по ограничению доступа к мессенджеру Telegram. Если по каким-либо причинам не удается направить письмо по основному адресу, следует использовать дополнительный. Вся информация, поступающая на "горячую линию", проверяется специалистами Роскомнадзора", - говорится в сообщении.

Роскомнадзор в понедельник начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением суда. Однако Telegram для обхода блокировки начал использовать IP-адреса Amazon и Google, и Роскомнадзор начал блокировать их, из-за чего появились проблемы в работе ряда сторонних ресурсов.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора, ведомство также начало блокировать VPN и прокси-сервисы, которые пользователи применяют для обхода блокировки Telegram. "Ограничивается доступ к 18 VPN и прокси-сервисам, которые предоставляют доступ к интернет-ресурсам, доступ к которым ограничен по решению Таганского районного суда", - сказали в пресс-службе.

Во вторник Роскомнадзор создал "горячую линию" для проверки информации о блокировке тех или иных интернет-ресурсов в связи с ограничением доступа к Telegram и борьбы с ложной информацией.

В четверг адвокат Павел Чиков сообщил, что представители более 120 сервисов обратились к юристам "Агоры" в связи с проблемами, возникшими из-за попыток Роскомнадзора заблокировать Telegram. Ранее он сообщил, что намерен обратиться в Генпрокуратуру из-за действий Роскомнадзора по блокировке мессенджера, которые затронули другие ресурсы. Он опубликовал для владельцев сайтов, которые были недоступны из-за попыток Роскомнадзора заблокировать Telegram, инструкцию, как зафиксировать ущерб и обратиться в суд. В то же время, член Ассоциации юристов России, юрист компании Bms Law Firm Владимир Шалаев говорил РИА Новости, что пострадавшие от действий Роскомнадзора сервисы могут подать в суд, но перспективы массового взыскания убытков с ведомства невысоки - доказать в суде наличие убытков, вызванных блокировкой, будет очень сложно.