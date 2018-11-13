МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Субсидирование высокотехнологичных продуктов отечественного автопрома будет продолжено для максимального насыщения рынка, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".

"Будем (продлевать субсидирование — ред.). У нас есть дополнительные ресурсы, мы будем стимулировать производство высокотехнологичных продуктов автопрома для того, чтобы насытить рынок новейшими моделями, чтобы максимально локализовать производство. Главное — локализовать производство компонентов и новых моделей, чтобы максимально насытить рынок", — сказал Козак.