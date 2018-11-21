МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Ассоциация участников рынка больших данных рассматривает возможность в перспективе предоставлять стартапам данные своих членов на коммерческой основе, сообщила журналистам президент ассоциации, операционный директор "Мегафона" Анна Серебряникова.

Ассоциация больших данных учреждена осенью 2018 года компаниями "Яндекс", Mail.Ru Group, "Мегафон", oneFactor и Сбербанком. Основная цель ассоциации – создание условий для развития технологий и продуктов в сфере больших данных в России.

"Пока никакой коммерческой составляющей у ассоциации нет. Единственное, о чем мы думаем и что может в какой-то момент стать коммерческим направлением — это взаимодействие со стартапами, которым мы хотели бы предоставлять данные, которые есть у членов ассоциации, для того, чтобы они пробовали свои модели, искали какие-то правильные механизмы взаимодействия", — сказала Серебряникова в кулуарах форума Russian Internet Week (RIW 2018).

По ее словам, сначала ассоциация планирует это делать на бесплатной основе в виде песочницы. "Может быть, если это направление будет стремительно развиваться, возможно, возникнут какие-то коммерческие модели. Пока мы их не обсуждали", — сказала Серебряникова.

Она отметила, что предоставление стартапам данных бесплатно планируется уже в начале 2019 года. "Мы заинтересованы в том, чтобы это направление продвинулось", — сказала глава ассоциации.