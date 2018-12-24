МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Совет Федерации предлагает провести широкую дискуссию по последним законопроектам, внесенным сенаторами, в том числе и по законопроекту об автономном рунете, не стоит торопиться его принимать, заявила председатель СФ Валентина Матвиенко на пресс-конференции, освященной итогам осенней сессии.

На пресс-конференции спросили о ее личном отношении к последним внесенным сенаторами законопроектам, в частности об автономном рунете, наказании за выражение неуважения к власти в интернете, а также о штрафах для СМИ за публикацию сведений, которые Роскомнадзор и Генеральная прокуратура сочтут недостоверной информацией.

"Что касается этих трех законов, их внесли сенаторы Совета Федерации, это лишь проекты законов. Безусловно, вы видите, никто не торопиться их принимать. Мы считаем, что эти законы надо пообсуждать, провести широкую дискуссию, но с разных сторон. Не одностороннюю — сразу исходя из названия на них набрасываться", — отметила Матвиенко.

При принятии закона об автономном рунете законодатель не допустит ограничения прав и свобод граждан, заявила Матвиенко.

"Первая часть — это защитить российскую часть интернета от внешних воздействий, от внешних угроз, от кибератак и каких-либо — мало ли кому что в голову придет — политических решений об отключении России от глобальной информации. Но при этом, я считаю, крайне важно, и вот эта часть должна быть очень серьезно проанализирована в обществе и дискуссии, — при этом мы не можем допустить нарушения каких-либо прав и свобод человека, принимая такой закон. То есть с одной стороны — это безопасность государства, безопасность российского сегмента интернета, а с другой, чтоб нам не завалиться в сторону ограничения права и свободы. Вот это задача законодателя в диалоге с обществом", — сказала она.