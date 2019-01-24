МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Реализованная Росинфокоминвестом схема инвестирования в проект RoboETF, вызвавшая претензии Счетной палаты (СП) РФ, была единственно возможной с учетом ограничений, имевшихся у фонда, заявил РИА Новости генеральный директор Росинфокоминвеста Павел Родионов.

Ранее в четверг сообщалось, что СП РФ выявила, что Росинфокоминвест за 10 лет профинансировал лишь один проект — платформенное решение для инвесторов "RoboETF" — вместо запланированных 14. При этом финансирование осуществлялось через специально созданную для этого компанию "Робоинвест" с участием офшорного соинвестора. В результате 98% уставного капитала, созданного АО "Робоинвест", было перечислено на счет компании, зарегистрированной на Каймановых Островах.

Позже фонд вышел из проекта, однако возврат денежных средств в РФ документально подтвержден лишь на 50%, также отметила СП.

"Реализованная юридическая схема с использованием холдингового АО была единственно возможной с учетом ограничений, имевшихся у фонда (невозможность инвестировать в ООО). Проект крупный и международный, поэтому естественно, что в структуре группы были и иностранные юридические лица", — заявил Родионов.

"Инвестиции фонда были защищены гарантией третьего лица, которая, в свою очередь, обеспечена ликвидными залогами. У фонда был опцион на выход из проекта с гарантированной доходностью, которым фонд воспользовался. Более безопасную схему инвестирования государственных денег сложно представить", — добавил глава Росинфокоминвеста. Более того, по его словам, в фонде считают опыт работы с проектом RoboETF примером успешного венчурного инвестирования.

"На сегодняшний день вложенные государственные средства полностью возвращены, еще и с 17%-ной доходностью. Если говорить о пользе для технологического развития для нашей страны, то данный проект позволил крупнейшим российским банкам использовать финтех-технологии мирового уровня, которых до этого в России не было. Этот продукт востребован и активно используется участниками российского банковского сектора, внедрен в том числе в Сбербанке", — заключил Родионов.