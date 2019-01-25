МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Уже со следующего года в России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов, стоимость которой составит 100 рублей и ляжет на плечи населения. Изначально обязательную регистрацию планировали ввести в 2023 году. Однако, по словам первого зампреда комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Людмилы Боковой, законопроект находится в высокой степени готовности и уже поддержан Минкомсвязи, Федеральным агентством связи, ФСБ и МВД.

Мера будет применяться только для телефонов, которые россияне сами завезли из-за рубежа. Официальные продавцы мобильных телефонов будут делать это оптом. Те мобильные устройства, которые находятся у граждан в настоящее время, нужно будет регистрировать спустя три года.

Опрошенные агентством "Прайм" аналитики неоднозначно оценили данную инициативу властей. С одной стороны, мера поможет сократить воровство телефонов, так как при краже они будут блокироваться. С другой стороны, есть много вопросов из-за непроработанности инициативы. К тому же, явным негативом выступает оплата данной услуги, которая будет восприниматься населением как очередное обременение.

НЕТ МОШЕННИЧЕСТВУ

В декабре 2018 года в Совете Федерации обсуждались поправки в закон "О связи". Согласно проекту, импортеры, производители, а также физлица, приобретающие мобильные устройства за рубежом, должны будут регистрировать их по идентификатору абонентского устройства IMEI. Без регистрации такие устройства не будут обслуживаться мобильными операторами РФ. Утраченные или похищенные устройства также останутся без связи.

Гендиректор "ТМТ Консалтинга" Константин Анкилов позитивно оценивает введение регистрации смартфонов.

"В целом идея благая и правильна, она в канве международной практики. Это затруднит жизнь криминальным личностям, поскольку телефон будет сложнее зарегистрировать в сети, и далеко не всегда можно будет изменить код", — говорит он.

При похищении телефон не будет представлять никакой ценности, он станет только "источником запчастей", отмечает эксперт.

Инициатива первоначально преследует три цели: идентификация личности для предотвращения киберпреступности, борьба с контрафактом и поиск украденных устройств, говорит руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман. По его словам, для достижения первой цели идея пока совершенно не проработана.

Эксперт напомнил, что в конце прошлого года начал действовать закон, запрещающий использование обезличенных сим-карт.

"И даже это помогло лишь частично: никто не мешает использовать иностранные сим-карты с роумингом, например. До сих пор существует рынок анонимных сим-карты. А ведь у операторов связи гораздо больше информации о пользователе и больше возможностей отслеживать его активность. Выходит, это некий дубляж закона о сим-картах, но намного более непроработанный", — объясняет он.

Что касается, борьбы с контрафактом, то инициатива в целом может помочь, считает Фишман. Однако самостоятельно за рубежом покупает телефоны лишь малая часть населения, большинство делает это через ритейлеров. "Здесь получается, что телефон регистрирует оптовик. Но тогда нет никакой привязки к конкретному человеку. И инициатива опять оказывается недоработанной", — поясняет Фишман.

В случае с украденными телефонами инициатива может помочь лишь в случае с дилетантами. "Для тех, кто профессионально занимается кражей телефонов, это не сработает. На платформе Android, например, IMEI-номер можно изменить с помощью разных механизмов, а значит, снова недоработки", — говорит он.

Предлагаемые меры по борьбе с "серым" импортом мобильных устройств в РФ вызывают много вопросов. В частности, это касается регистрации смартфонов по номеру IMEI, говорит эксперт в области цифровой экономики Арсений Щельцин.

"По форме инициативы вопросов не возникает, однако по модели реализации их множество. Что будет с номерами IMEI, которые дублируются? Как не допустить регистрации чужого IMEI на сайте госуслуг? Как будет работать процедура разблокировки заблокированных IMEI по ошибке? Ответы на эти вопросы помогут избежать злоупотреблений с блокировкой IMEI", — перечисляет он.

100 РУБЛЕЙ

Вызывает недоумение и то, что инициативу властей опять предлагается переложить на плечи потребителей.

По мнению Щельцина, регистрация смартфонов может быть бесплатной. "Уверен, есть варианты снижения цены регистрации IMEI до нуля", — говорит он.

В целом перекладывание очередных инициатив на население в русле текущей политики государства, говорит Анкилов. "Но вектор тревожит, так как указывает дальнейшее "раскачивание лодки", — поясняет он.

Предлагаемая властями платная регистрация мобильных устройств, ввозимых из-за рубежа, может "убить" часть российского рынка смартфонов, а также затронуть малообеспеченных россиян, заказывающих недорогие смартфоны за рубежом, считает руководитель экспертного проекта по технике Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин.

"На мой взгляд, важнее не конкретная сумма в 100 рублей, а сам факт еще одного налога. Тем более, его предлагают не дополнительно, а по сути навязанной обязательной услугой. Это может вызвать серьезное недовольство. Поэтому важно правильно продумать все нюансы и не торопиться. В первую очередь, это касается неофициального ввоза, потому что жестким регулированием есть шанс "убить" часть рынка, особенно по недорогим моделям", — заключил эксперт.