МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Американская компания Apple начала проводить тесты OLED-дисплеев для нового iPhone 12 от китайской компании BOE, пишет MacRumors.

Напомним, что тестирование новых технологий от китайских производителей началось на фоне призыва президента США Дональда Трампа к Apple уйти из Поднебесной.

Планируется, что по окончании теста и подведении итогов компания BOE может приобрести статус второго поставщика дисплеев для американской Apple.

Это сотрудничество даст возможность американскому гиганту снизить расходы и уменьшить зависимость от корейской компании Samsung, которые в настоящее время считаются их главным поставщиком.

Ки тайский производитель BOE является крупнейшим в мире производителем больших жидкокристаллических экранов. Он уже поставляет этот вид продукции для других яблочных продуктов: iPad и MacBook.

Как сообщает The GEEK, китайская компания будет отвечать и за производство гибких экранов для Apple. С этой целью BOE строит новый завод, который будет организован под запросы американцев.