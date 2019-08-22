Apple начала тестировать китайские OLED-экраны для iPhone 12
МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Американская компания Apple начала проводить тесты OLED-дисплеев для нового iPhone 12 от китайской компании BOE, пишет MacRumors.
Напомним, что тестирование новых технологий от китайских производителей началось на фоне призыва президента США Дональда Трампа к Apple уйти из Поднебесной.
Планируется, что по окончании теста и подведении итогов компания BOE может приобрести статус второго поставщика дисплеев для американской Apple.
Это сотрудничество даст возможность американскому гиганту снизить расходы и уменьшить зависимость от корейской компании Samsung, которые в настоящее время считаются их главным поставщиком.
Ки тайский производитель BOE является крупнейшим в мире производителем больших жидкокристаллических экранов. Он уже поставляет этот вид продукции для других яблочных продуктов: iPad и MacBook.
Как сообщает The GEEK, китайская компания будет отвечать и за производство гибких экранов для Apple. С этой целью BOE строит новый завод, который будет организован под запросы американцев.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20190822/830259392.html