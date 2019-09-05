В сети обнаружили базу с номерами свыше 400 млн пользователей Facebook
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Базу данных с паролями 419 миллионов телефонных номеров пользователей социальной сети Facebook нашли на незащищенном сервере, пишет издание TechCrunch.
Отмечается, что в базу попали данные 133 миллионов граждан США, а также 18 миллионов подданных Великобритании и 50 миллионов жителей Вьетнама.
Помимо номеров телефонов в открытом доступе оказались ID профили пользователей, а также пол и информация о стране проживания.
Представитель соцсети Джей Нанкэрроу прокомментировал эту информацию. Он заявил, что на этом сервере содержатся устаревшие данные. Они были собраны до того, как Facebook закрыла доступ к номерам телефонов.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20190905/830301479.html