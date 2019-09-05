ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — ПРАЙМ. Сбербанк запатентует новую разработку по созданию новой инновационной платформы по аналитике любых кибеугроз и реагирования на них, сообщил зампред правления крупнейшего российского банка Станислав Кузнецов.

"Сейчас находится в патентном бюро новая наша разработка, которая связана с созданием новой инновационной платформы по аналитике любых киберугроз, которые происходят в моменте и реагирования на эти угрозы для нашей системы", — сказал Кузнецов, выступая на Восточном экономическом форуме.

"Это означает, что любая информация, связанная хоть частично с любой кибеугрозой, будет в моменте времени известна и автоматически наши системы готовят противодействия", — добавил Кузнецов.