МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Норвежский телекоммуникационный гигант Telenor Group и крупнейший мобильный оператор Малайзии Axiata Group Berhad прекратили переговоры о возможности объединения своих телекоммуникационных и инфраструктурных активов в Азии, говорится в сообщении Telenor.

Переговоры по данной теме велись с мая. Предполагалось, что в объединенной компании MergeCo норвежская Telenor будет владеть 56,5% акций, а Axiata — 43,5%.

"В течение последних четырех месяцев обе стороны работали над процедурой due diligence и заключением соглашений о сделке в третьем квартале 2019 года. Из-за некоторых сложностей, связанных с предлагаемой сделкой, стороны взаимно согласились прекратить переговоры", — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Telenor Group и Axiata по-прежнему признают, что у предполагаемой сделки есть хорошее стратегическое обоснование и не исключают, что она возможна в будущем.

Axiata Group является одной из ведущих телекоммуникационных компаний в Азии, предоставляющей услуги примерно 320 миллионам абонентов в десяти странах. Штат компании насчитывает более 25 тысяч человек.

Telenor работает на рынках телекоммуникационных услуг Скандинавии, Центральной и Восточной Европы, Азии.