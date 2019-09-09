МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Американская компания Facebook ответила на обвинения России во вмешательстве, заявив, что за соблюдение местного избирательного закона ответственность несут сами рекламодатели. Об этом в понедельник сообщает агентство Рейтер.

Facebook подчеркивает, что именно местные рекламодатели, а не американская компания, несут ответственность за соблюдение избирательного законодательства.

Напомним, что ранее заместитель главы ЦИК России Николай Булаев заявил, что многие материалы, которые были опубликованы на ресурсах компаний Facebook и Google, можно считать вмешательством во внутренние дела нашей страны.

В Роскомнадздоре в свою очередь сообщали, что выявили политическую рекламу в ресурсах Google и Facebook в день выборов. В ведомстве расценивают эту рекламу как вмешательство во внутренние дела Российской Федерации и намерены передать парламентариям данные о нарушениях законодательства страны о выборах.

Ранее компания Google в ответ на обвинения РФ заявила о поддержке ответственной политической рекламы.