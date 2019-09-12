МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Капитализация американской компании Apple вернулась к отметке выше одного триллиона долларов после презентации нового поколения смартфонов, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов среды стоимость акций компании выросла на 3,18%, достигнув 223,59 доллара за штуку, в результате чего капитализация достигла 1,01 триллиона долларов.

Впервые капитализация Apple превысила 1 триллион долларов в августе 2018 года. Тогда компания стала первой в истории, чья капитализация пробила этот уровень. Она стала самой дорогой в мире с показателем 1,006 триллиона долларов. Однако в ноябре 2018 года Apple утратила статус лидера и ее капитализация опустилась ниже одного триллиона долларов.

На данный момент Apple является второй по капитализации мировой компанией. С начала года стоимость ее акций выросла на 41%. По капитализации ее обгоняет только Microsoft с показателем в 1,035 триллиона долларов. Третье место занимает Amazon, рыночная стоимость которой оценивается в 901,7 миллиарда долларов. Продажи новых iPhone в РФ стартуют 20 сентября по цене от 59,9 тыс руб

Во вторник компания Apple представила линейку новейших смартфонов. Обновленные модели iPhone 11, iPhone 11 Pro и Pro Max приходят на смену своим предшественникам iPhone XR, XS и XS Max. Начальная стоимость iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max — 699, 999 и 1099 долларов соответственно. Цены в РФ, как указано на российском сайте Apple, стартуют от 59 990 рублей за начальную (64 гигабайта внутренней памяти) версию iPhone 11. Модели 11 Pro и 11 Pro Max — от 89 990 и 99 990 соответственно. В России возможность оформить предзаказ на них появится с 18 сентября, продажи в мире начнут 20 сентября.