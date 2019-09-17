МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Пользователи поисковой системы Google сообщили о глобальном сбое в работе поисковика, сообщает сервис Downdetector, который отслеживает работу сайтов в интернете.

Порядка 91% пользователей портала столкнулись с проблемами при выполнении поискового запроса в Google. Еще 8% столкнулись с трудностями при входе в систему.

Самое большое число жалоб было из США, Великобритании, Германии, Нидерландов, Греции, Украины, Японии и других стран. Российские пользователи Google также сообщали о сбое при использовании поисковика: большая часть жалоб — из Москвы.

При попытке запуска поиска пользователем сайт выдавал сообщение об ошибке сервера.