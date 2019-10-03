МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Роскомнадзор направил в Сбербанк запрос в связи с информацией об утечке персональных данных его клиентов, говорится в сообщении ведомства.

Ранее в четверг Сбербанк сообщил, что накануне вечером ему стало известно о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов. Банк проводит служебное расследование, основной версией назвал умышленные преступные действия сотрудника — внешнее проникновение в базу данных невозможно из-за ее изолированности.

"Роскомнадзор утром в четверг, 3 октября, направил в адрес Сбербанка письмо с требованием предоставить информацию о причинах, повлекших распространение персональных данных клиентов Сбербанка, о лицах, допустивших указанное распространение, и принятых мерах по устранению соответствующих последствий", — говорится в сообщении ведомства.

Его специалистами установлено, что на сегодняшний день база с данными клиентов банка не распространяется в открытом доступе, продолжается работа по изучению обстоятельств случившегося с целью уточнения признаков и типа нарушений.