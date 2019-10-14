БЕРЛИН, 14 окт — ПРАЙМ. Власти Германии приняли решение не блокировать китайской компании Huawei выход на немецкий рынок высокоскоростной связи 5G, сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на проект требований безопасности к сетям нового поколения Федерального сетевого агентства страны.

В ближайшие дни проект будет обнародован для ознакомления с ними компаниями и другими игроками и экспертами отрасли, а к концу текущего года или началу следующего документ должен вступить в силу, отмечает издание.

Газета обращает внимание, что в проекте отсутствует формулировка, что "системы (коммуникации) должны поставляться только заслуживающими доверия поставщиками". В Handelsblatt рассматривают это как отказ напрямую заблокировать доступ Huawei к рынку. На исключении этой формулировки настаивали в канцелярии канцлера Германии Ангелы Меркель и министерстве экономики.

Германия и ранее заявляла, что не намерена блокировать доступ Huawei к своему рынку. Так, в апреле глава агентства Йохен Хоманн заявил, что ведомство не будет препятствовать доступу китайской компании к созданию сетей 5G в стране, несмотря на давление со стороны США. Меркель и глава немецкого МИДа Хайко Маас также заявляли, что Германия будет самостоятельно решать этот вопрос, не ограничивая конкуренцию, но и учитывая вопросы безопасности.

Администрация США обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой Китая и возможной слежке за клиентами. Также Штаты убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения необоснованные, политически мотивированные и нарушающие принципы рыночной конкуренции.

В своем давлении на союзников США доходят до угроз прекратить передавать разведывательные данные в случае сотрудничества с китайскими компаниями в области 5G. В частности, с таким предупреждением в адрес Италии выступил американский госсекретарь Майк Помпео. В то же время газета New York Times сообщала, что США вскоре могут разрешить ряду своих компаний сотрудничать с Huawei.