МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила новое ходатайство от "Яндекс.Такси" по покупке активов компании "Везет", сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Ходатайство по сделке "Яндекс.Такси" и "Везет" поступило и будет рассмотрено в установленные законом сроки, в течение месяца с правом продления на два", — сообщили в ФАС.

"Яндекс" в минувшую пятницу сообщил, что отозвал предыдущее ходатайство и подал новое в связи с изменением структуры сделки. Как поясняли в компании, в ее периметр внесены новые объекты собственности ГК "Везет", в частности, сервис заказа грузоперевозок "Везет Добро".

"Яндекс.Такси" 15 июля объявило о покупке программного обеспечения и колл-центров группы "Везет", работающей в 123 городах России, и намерении вложить за три года около 8 миллиардов рублей в развитие такси в регионах РФ. Глава ФАС Игорь Артемьев говорил, что не в восторге от этой сделки. По его словам, она может быть одобрена, если после слияния совокупная доля сервиса "Яндекса" не превысит 50% рынка, а если доля будет от 35% до 50%, то возможно предписание.