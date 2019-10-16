МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Выручка китайской телекоммуникационной компании Huawei за первые девять месяцев 2019 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24,4% — до 610,8 миллиарда юаней (86,29 миллиарда долларов), говорится в сообщении компании. УСЛЫШАНО НА УЛИЦЕ: Узкое торговое соглашение не спасет промышленность США

Рентабельность по чистой прибыли за указанный период составила примерно 8,7%. При этом Huawei не раскрыла данных по чистой прибыли за указанный период, а также данных за третий квартал.

Huawei отмечает, что поставки смартфонов в первые три квартала текущего года превысили 185 миллионов штук, что на 26% выше показателя годичной давности.

"На сегодняшний день Huawei подписала более 60 коммерческих контрактов на 5G с ведущими мировыми операторами и поставила более 400 тысяч активных антенных систем 5G Massive MIMO на мировые рынки", — говорится в сообщении.

Администрация США обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой Китая и возможной слежке за клиентами. Также Штаты убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения необоснованные, политически мотивированные и нарушающие принципы рыночной конкуренции.

Минторг США в мае внес Huawei в черный список, который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Впоследствии США предоставляли Huawei отсрочки, разрешив приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновлений программного обеспечения существующих телефонов (в последний раз — 19 августа на 90 дней).