МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Американские корпорации Apple и Google в 2019 году в очередной раз заняли лидирующие позиции рейтинга самых дорогих брендов в мире, следует из ежегодного рейтинга 100 самых дорогих брендов мира компании Interbrand Corp.

Компания Apple сохранила за собой первое место рейтинга, стоимость бренда выросла за год на 9%, до 234,241 миллиарда долларов. На втором месте оказалась корпорация Google, стоимость бренда которой оценивается в 167,713 миллиарда долларов (рост на 8% в годовом выражении).

В пятерку самых дорогих брендов попали также интернет-гигант Amazon (125,263 миллиарда долларов), IT-гигант Microsoft Corp. (108,847 миллиарда долларов) и крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков Coca-Cola, стоимость бренда которого упала на 4% в годовом выражении и составила 63,365 миллиарда долларов.

Стоимость Amazon за 2019 год выросла на 24%. Больше подорожал только бренд международной платежной системы Mastercard — на 25% до 9,43 миллиарда долларов и занял 62 строчку в рейтинге. Кроме того, в число лидеров роста вошли интернет-компания Salesforce.com, компания по продаже кофе Starbucks, а также модный дом Gucci. Новичками в рейтинге оказались корпорация в области производства компьютеров Dell, сервис автомобильных перевозок Uber, а также социальная сеть LinkedIn.

Interbrand отмечает, что доминирующие позиции в рейтинге занимают представители автомобильной и технологической отрасли, они заняли 24 позиции из 100.

Компания Interbrand образована в 1974 году и специализируется на бренд-консалтинге. Оценка стоимости брендов компаний производится Interbrand по собственной методике.