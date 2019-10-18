МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Крупнейшие российские сотовые операторы отреагировали на письмо депутата Госдумы Антона Горелкина, касающееся использования ими зарубежного телеком-оборудования.

В пятницу Горелкин ("Единая Россия") сообщил, что направил запросы руководителям сотовых операторов МТС, "Мегафон", "Вымпелком" (работает под брендом "Билайн") и Tele2, а также "Ростелекома" и интернет-компаний Rambler&Co, Mail.ru Group и "Яндекс", в которых просит ответить, используют ли компании оборудование зарубежного производства и существует ли возможность дистанционного влияния производителя оборудования на его работоспособность. Также депутат просит ответить, готовы ли будут компании к оперативной ликвидации возможных последствий в таких ситуациях.

В МТС сообщили РИА Новости, что компания направит депутату официальный ответ после получения официального запроса.

"Вымпелком" на текущий момент по официальным каналам письма не получал, сказали в пресс-службе оператора. "Во всех своих контрактах с поставщиками — как российскими, так и иностранными — мы ориентируемся на качество и цену, чтобы дать нашим клиентам самый лучший сервис по оптимальным ценам. Оборудование закупается по результатам тендеров с четко прописанными критериями обеспечения надежности его работы, а контракты всегда содержат обязательства поставщиков по долгосрочной технической поддержке оборудования", — сказали в пресс-службе "Вымпелкома".

В Tele2, который пока также не получил запроса Горелкина, не разделяют опасений депутата. "Мы используем зарубежное оборудование, но доступ к каналам управления базовыми станциями и центральным узлам имеет только Tele2. Более того, в соответствии с законом "О связи" операторы используют оборудование, сертифицированное на предмет соответствия обязательным требованиям, в том числе, к обеспечению целостности и устойчивости единой сети связи на территории РФ. Ввоз в Россию оборудования контролирует специальный орган – ФСТЭК, который занимается вопросами безопасности в этой сфере", — сказали в Tele2.

В "Мегафоне" сообщили, что получили и изучают письмо. "Обязательно ответим на депутатский запрос в срок, установленный законодательством", — заверили в компании.

В "Ростелекоме" воздержались от комментариев.