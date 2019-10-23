МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Фраза "цифровая гигиена" в последние месяцы все чаще появляется в заголовках новостей, однако многие россияне все еще не знают, что это такое. Как правильно управлять своими данными в сети, как распознать вредоносное приложение и своевременно защитить свои данные и деньги от кибермошенников, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.

Ранее глава компании Group-IB Илья Сачков сообщил, что кибермошенники разработали новый метод хищения денег у банковских клиентов с помощью установки на смартфоны программ удаленного доступа. Ежемесячные потери крупных банков от такого вида мошенничества могут достигать шести-десяти миллионов рублей. Как отметил Сачков, система Secure Bank ежемесячно фиксирует свыше 1 тысячи попыток хищения денег со счетов физических лиц с помощью данной схемы. В целом, в первой половине 2019 года похитили у компаний и граждан РФ чуть более 1 миллиона рублей в день.

По словам экспертов, защитить себя и свои денежные средства поможет соблюдение простых правил цифровой гигиены: регулярно менять пароли, шифровать сообщения, не открывать незнакомые ссылки и не скачивать файлы сомнительного происхождения.

"Есть понятные средства личной гигиены — чистить зубы по утрам, менять белье, следить, чтоб чужие не ели из твоей тарелки и не пили из твоей бутылки. Цифровая гигиена примерно такая же", — рассказал президент аналитического агентства "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков.

"Если есть шанс прямого доступа недоброжелателей к вашему аппарату (телефону, компьютеру), то все остальные средства защиты бесполезны. Мошенники ищут самых незащищенных пользователей и с удовольствием эксплуатируют недостаток знаний о цифровой гигиене", — добавил он.

ПРОЯВЛЯТЬ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ

По словам генерального директора компании SafeTech Дениса Калемберга, россиянам стоит проявлять осмотрительность и не устанавливать в своих смартфонах сомнительные приложения.

"Действительно, мошенники придумывают всё новые схемы обхода устаревших технологий защиты, таких, как SMS и push-коды, которые передаются клиентам небезопасными каналами и, к тому же, приходят в тот же телефон, который используется для работы в мобильном банке. С одной стороны, хочется порекомендовать клиентам быть более осмотрительными, не устанавливать себе на смартфон программное обеспечение для удаленного управления, не сообщать кому-либо коды и реквизиты доступа, а с другой – призвать банки перестать использовать в своих цифровых каналах средства защиты, которые ее только имитируют", — сказал он.

Эксперт напомнил, что на рынке уже присутствуют решения, которые способны распознать "опасное" поведение ПО на смартфонах клиентов.

"Что можно порекомендовать для защиты от подобных способов обмана? Не стоит устанавливать никакие средства удаленного доступа, если эта идея не пришла вам в голову самостоятельно, тем более не нужно давать доступ к таким утилитам незнакомцам, которые вам позвонили", — добавил начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.