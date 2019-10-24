МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Утечки базы с персональными данными россиян на миллион строк в Сбербанке и его дочерних компаниях не было, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе крупнейшего российского банка.

В четверг газета "Коммерсант" сообщила, что персональные данные клиентов Сбербанка вновь оказались на черном рынке. По данным издания, база содержит порядка миллиона строк с полными данными, включая паспорт, прописку, адрес проживания, телефон, счет, сумму остатка или задолженности, клиентов банка, имеющих кредиты или кредитные карты. При этом необычность утечки состоит в том, что помимо вышеуказанных данных покупателям предлагают и запись последнего разговора с колл-центром банка. В четверг о новой утечке персональных данных 11,5 тысячи заемщиков Сбербанка сообщили "Известия".

"В Сбербанке и его дочерних компаниях таких утечек персональных данных клиентов не было", — прокомментировали в пресс-службе информацию об утечке базы данных о клиентах на миллион строк.

Сообщения об утечке персональных данных 11,5 тысячи клиентов в Сбербанке назвали "слухами и домыслами". "Вся официальная информация по этой теме была опубликована банком ранее. Мы не комментируем информацию, которая относится к категории слухов и домыслов", — сообщили в банке.

Сбербанк в октябре сообщил об утечке баз данных своих клиентов. Банку стало известно о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затронула как минимум 200 клиентов. Затем в ходе расследования выяснилось, что сотрудник Сбербанка продал одной из групп в теневом интернете 5 тысяч учетных записей по картам банка. При этом значительное количество из них устарело и неактивно, клиенты средства не потеряли, уточнял банк.