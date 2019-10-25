МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Совет директоров крупнейшего российского сотового оператора МТС согласился с целесообразностью сохранения текущей структуры листинга, говорится в сообщении компании.

В феврале МТС сообщал о планах пересмотреть стратегию присутствия на рынках акционерного капитала. В компании тогда заявили, что в рамках консультаций с инвесторами оценят необходимость листинга в США, а также рассмотрят Московскую биржу как основную площадку для торгов акциями. Основной владелец АФК "Система", крупнейшего акционера МТС, Владимир Евтушенков в начале октября заявил, что МТС не будет проводить делистинг с Нью-Йоркской фондовой биржи.

"Совет директоров также подтвердил целесообразность сохранения текущей структуры листинга компании", — приводятся в сообщении МТС слова президента компании Алексея Корни.

"Это, с одной стороны, отвечает желаниям большинства инвесторов, консультации с которыми менеджмент компании проводил последние полгода, с другой — текущая структура листинга комплементарна новой цифровой стратегии развития группы МТС, подразумевающей создание множества инновационных сервисов для различных отраслей экономики и широких возможностей для привлечения международных инвесторов, специализирующихся на вложениях в технологический сектор", — пояснил он.