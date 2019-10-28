"Ростелеком" будет использовать робота-коллектора
МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. "Ростелеком" воспользуется роботом для сбора долгов с абонентов, следует из материалов на портале госзакупок.
"Оказание услуги по направлению интерактивных голосовых сообщений с использованием системы интерактивного голосового ответа посредством автоматизированного интеллектуального агента (робота-коллектора) для увеличения эффективности сбора дебиторской задолженности абонентов", — говорится в материалах тендера компании.
Указывается, что начальная (максимальная) стоимость контракта на оказание этих услуг составит 15 миллионов рублей.
В техзадании отмечается, что звонить абонентам необходимо в будние дни с 9.00 до 21.00, а продолжительность разговора не должна превышать пяти минут.
"Если первая попытка звонка была неуспешна, то необходимо совершить вторую и третью попытки дозвониться до клиента в этот же день", — также говорится в документе.
Ранее роботов-коллекторов в свою работу стали внедрять некоторые российские банки. В частности, в сентябре прошлого года директор дивизиона "Розничный сбор" департамента по работе с проблемными активами Сбербанка Денис Кузнецов рассказал, что банк планирует до конца года перевести порядка 90% первых звонков должникам на таких роботов.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20191028/830467338.html