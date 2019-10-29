МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Крупнейшие российские операторы связи — "Ростелеком", МТС, "Мегафон" и "Вымпелком" — направили письмо в Минкомсвязь и Минпромторг с просьбой о субсидировании затрат на оборудование по "пакету Яровой". Копия письма имеется в распоряжении РИА Новости.

Пакет антитеррористических законов (так называемый "пакет Яровой"), вступивший в силу с 1 октября 2018 года, в том числе, обязывает операторов связи и интернет-компании хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей. Это требует от операторов существенных затрат на закупку оборудования. Так, МТС оценивал их в 50 миллиардов рублей за 5 лет, "Вымпелком" — 45 миллиардов рублей, "Мегафон" — 40 миллиардов рублей.

Как говорится в письме, затраты операторов на закупку оборудования выражаются десятками миллиардов рублей и могут составить от 10% до 20% от общих затрат на поддержку и развитие сетей связи на протяжении следующих 5 лет. В то же время, отмечают операторы, им необходимо непрерывно обеспечивать дальнейшее развитие инфраструктуры связи, а к тому же уже сегодня они направляют значительные средства на пилотирование и развертывание сетей 5G.

"Учитывая изложенное …, просим вас поддержать предложение о подготовке постановления правительства РФ об утверждении правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, а также лизинговым компаниям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным операторам и организациям связи, либо оформленным лизинговым договорам, соответственно, на цели приобретения ими отечественных технических средств накопления информации по льготной ставке", — говорится в письме.

В качестве возможного источника финансирования такой субсидии операторы считают целесообразным рассмотреть средства, сэкономленные бюджетом в результате проведения торгов по выбору подрядчиков по реализации федеральных проектов. Письмо подписали топ-менеджеры четырех операторов, а также финансовых партнеров — Сбербанка и ВТБ.

В пресс-службах МТС, "Мегафона" и "Вымпелкома" воздержались от комментариев. В "Ростелекоме" сказали, что коллективное письмо было подготовлено и направлено. "Конкретные суммы и ожидания в письме не обозначались", — сказали в компании.