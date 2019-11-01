МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ отложила рассмотрение дела против Apple о злоупотреблении доминирующим положением на рынке приложений на iOS из-за необходимости получения дополнительных доказательств, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Предыдущее заседание по делу состоялось 13 сентября. Тогда ведомство отложило рассмотрение в связи с необходимостью ознакомиться с дополнительными материалами.

"ФАС России приняла решение отложить рассмотрение дела в отношении Apple, связанного с необоснованным отклонением версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK), в связи необходимостью получения дополнительных доказательств", — сообщили в ФАС в пятницу.

Дата рассмотрения дела пока не назначена, уточнили РИА Новости в антимонопольном ведомстве.

Федеральная антимонопольная служба в августе возбудила дело против Apple в связи с ее действиями на рынке приложений для iOS. Дело было возбуждено по заявлению "Лаборатории Касперского" из-за необоснованного отклонения версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK) со стороны Apple, в результате чего "очередная версия KSK лишилась существенной части функционала". В то же время Apple ввела на рынок в iOS версии 12 собственное приложение Screen Time, которое по своим возможностям совпадает с приложениями родительского контроля.