МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Американская компания Google заключила соглашение о приобретении американской компании, занимающейся производством фитнес-трекеров и "умных" часов, Fitbit за 2,1 миллиарда долларов, говорится в релизе Fitbit.

"Сегодня Fitbit объявила о заключении окончательного соглашения о приобретении компанией Google за 7,35 доллара за акцию… Таким образом, компания оценена в 2,1 миллиарда доллара", — говорится в сообщении.

О намерении Alphabet, материнской компании Google, приобрести Fitbit СМИ сообщали в понедельник.

Компания Fitbit была основана в 2007 году Джеймсом Парком (James Park) и Эриком Фридманом (Eric Friedman) в Калифорнии. Корпорация производит "умные" аксессуары, позволяющие следить за здоровьем.

В холдинговую компанию Alphabet входит Google со своей поисковой системой. Она также включает в себя Android и Youtube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.