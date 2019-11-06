МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Беспилотный автомобиль американской компании Uber, насмерть сбивший в 2018 году женщину в Аризоне, не смог распознать ее как пешехода, говорится в отчете Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB) по расследованию инцидента.

"Несмотря на то что система автоматического вождения (ADS) зафиксировала пешехода почти за шесть секунд до удара, система не классифицировала ее как пешехода и не смогла спрогнозировать ее цель как неосторожного пешехода или велосипедиста, потому что она пересекала улицу в месте, где не было перехода; конструкция системы не предполагает учет неосторожных пешеходов", — говорится в отчете ведомства.

Инцидент с участием беспилотного авто, в результате которого погибла 49-летняя Элейн Херцберг, произошел в марте 2018 года в Аризоне. Двигавшийся на автопилоте автомобиль компании Uber "увидел" перед собой велосипедистку, которая спешилась и везла велосипед рядом, но не затормозил. Следователи позже отметили, что находившийся за рулем оператор беспилотника, обязанностью которого было подстраховать в случае, если транспортное средство даст сбой, отвлекся от дороги и не успел перевести его на ручное управление.

После трагического случая Uber закрыл проект в этом штате, а власти Аризоны запретили проводить тестирования на общедоступных трассах. Кроме того, компания уволила 300 операторов самоуправляемых автомобилей в этом штате.